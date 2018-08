10 đặc điểm của người đàn ông được phụ nữ khao khát

Một nghiên cứu mới tại Mỹ tiết lộ trong nhóm người lớn tuổi, đàn ông nước này có tỷ lệ kết hôn lớn hơn đáng kể so với phụ nữ.

Nghiên cứu này cho thấy trong nhóm nam giới 65-74 tuổi thì 75% số họ kết hôn trong khi chỉ có 58% phụ nữ ở tuổi này lập gia đình. Sự chênh lệch này còn lớn hơn khi đến độ tuổi 75-84, khi tỷ lệ nam giới kết hôn vẫn giữ nguyên trong khi ở phụ nữ con số này giảm xuống còn 42%.

Theo Yourtango, mặc dù có nhiều yếu tố xã hội giải thích vì sao phụ nữ lớn tuổi độc thân nhiều hơn nam giới như khác biệt về tuổi thọ thì có một lý do đơn giản là phái nữ thích như vậy.

Ảnh minh họa: RD.

Về khoảng cách tuổi thọ giữa hai giới, phụ nữ sống lâu hơn đàn ông và thực tế chị em thường lấy người lớn tuổi hơn mình, vì thế, khả năng họ trở thành góa bụa sẽ lớn hơn phái mạnh.

Ngoài ra, đàn ông lớn tuổi cũng kết hôn lần nữa nhiều hơn so với phụ nữ. Trong một bài báo đăng trên tờ New York Times, Deborah Carr, Viện sức khỏe tại Đại học Rutgers cho rằng, với tỉ lệ cứ 2,55 phụ nữ mới có một nam giới trên 65 tuổi độc thân và 3,27 phụ nữ mới có một nam giới trên 85 tuổi độc thân, đàn ông lớn tuổi có nhiều cơ hội tìm bạn đời hơn so với phụ nữ.

Nhưng cũng có một số thay đổi xã hội lớn trong vài thập kỷ qua góp phần khiến phụ nữ lớn tuổi ở vậy thay vì tìm chồng.

Thứ nhất, ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động, điều đó tạo ra một thế hệ chị em không chỉ độc lập về kinh tế mà còn tự chăm lo được cho chính mình, ngay cả lúc tuổi già.

Ngoài ra, ngày càng tăng số phụ nữ đưa đơn ly hôn ở tuổi xế chiều khi họ nhận ra mình không muốn phí phạm những năm tháng cuối cùng của cuộc đời bên chồng.

Thêm nữa, trong khi đàn ông lớn tuổi hy vọng có người chăm sóc mình thì phụ nữ khi nhiều tuổi thường muốn ngừng chăm sóc những người khác như con cái, chồng.

Trong một nghiên cứu năm 2004 của Mỹ, các nhà khoa học thấy rằng những phụ nữ từng phụ thuộc nhiều về tình cảm vào chồng thường thiếu tự tin. Tuy nhiên, những người này lại xây dựng lại được sự tự tin ở mức cao nhất sau khi họ mất bạn đời (do chồng chết hay ly hôn). Về cơ bản, những chị em này thấy cuộc sống thăng hoa hơn hẳn sau khi rời bỏ mối quan hệ phụ thuộc lâu dài và nhận ra rằng họ có khả năng tự chăm sóc mình.

Vì vậy, đôi lúc, khi thấy một phụ nữ lớn tuổi "cô đơn", bạn đừng vội cảm thương, xót xa bởi có thể họ đang tận hưởng cảm giác độc lập và tự do lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài phải quên đi chính mình.

Vương Linh