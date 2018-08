Bé Cìu tập lật / Clip trẻ hot nhất tuần: 'Bé Ruby tự ăn trưa với cơm viên'

Clip dài 2 phút 23 giây, ghi lại gần như trọn vẹn một lần tắm của cậu bé Lưu Quang Vũ (sinh tháng 5/2011) hồi hơn 5 tháng tuổi. Bé ngâm mình trong chậu nước, được bà và mẹ liên tục kỳ cọ, tưới nước. Lúc phát hiện ra bố đang ghi hình, bé chăm chú nhìn bố với vẻ tò mò thích thú. Tuy nhiên, tắm nước vẫn thú vị hơn, nên khi được nằm ra chậu, cậu bé khoái chí cười tít mắt.

Trong mail gửi về tòa soạn, anh Quang Vinh, bố bé kể Sít rất hay cười, vui vẻ cả ngày không quấy khóc. Bé rất thân thiện nên được cô bác hàng xóm quý mến. Bé hay ngồi chơi trước nhà, thấy ai quen đi qua đều hô to một tiếng và toét miệng cười. Bé là con đầu lòng, cô em gái của bé cũng hay cười như anh. Hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của bé Sít được độc giả yêu thích, chấm 9 điểm, cũng là điểm số cao nhất trong tuần.

Bé Sít thích thú khi được tắm

Clip có lượng pageviews cũng như điểm số cao thứ hai (8,7 điểm) là Bé Bean ở nhà với mẹ (dài 40 giây) của bé Hoàng Hải Nam (sinh tháng 7/2013) lúc bé hơn 10 tháng tuổi. Trời nóng quá, Bean đành tạm nuy ở trong nhà cho mát. Hình ảnh cậu bé 10 tháng tuổi mũm mĩm với những ngấn thịt, tóc để chỏm, ngồi trên chiếu trúc, chăm chú nghịch một cái hộp trên nền bài hát thiếu nhi “Con heo đất” khiến nhiều độc giả thích thú, thậm chí có người còn liên tưởng đến vận động viên sumo.

Cao điểm thứ ba là clip Bé May nói chuyện với mẹ (8,5 điểm) của bé Nguyễn Trần Uyển Nghi (sinh tháng 5/2012, quận 1, TP HCM) dài 1 phút 3 giây. Khi quay clip này, May mới được vài tháng tuổi, chỉ nằm một chỗ nhưng đã tỏ ra rất hiếu động. Bé lắc lư đầu liên tục, bàn tay nhỏ xíu lúc đưa lên mặt, khi kéo gối. Được mẹ gọi tên, bé cười rất tươi. Trong mail gửi đến tòa soạn, mẹ bé kể May hay cười và luôn tỏ ra thân thiện với mọi người. Ngoài clip này, bé May cũng từng có một clip rất dễ thương khác đăng trên VnExpress.net.

Cũng là một người quen cũ của chuyên mục là bé Thái Như Ý (sinh năm 2010, Mỹ), nhân vật chính của clip Bé Như Ý nghịch điện thoại. Ở những clip trước đây, bé rất hiếu động khi lắc lư theo nhạc bài "Ông xã tôi number One" hay vừa ngồi nghịch Ipad vừa gác chân lên bàn và làm mặt xấu. Trong clip nghịch điện thoại được quay lúc bé 2 tuổi, cô bé có vẻ hơi trầm vì đang phải đeo một thiết bị ở miệng. Cô bé ngồi bên những chiếc gối và thú bông, đặt chiếc smartphone ở trước mặt, nhấp màn hình cảm ứng để chọn các chương trình rất điệu nghệ. Khi màn hình điện thoại xuất hiện những hình ảnh không đúng ý bé, bé kêu lên phản đối và ném điện thoại sang một bên.

Nếu Bé Như Ý nghịch điện thoại là clip dài nhất (3 phút 43 giây) thì Bé Mon lần đầu tiên uống thuốc là clip ngắn nhất trong tuần, chỉ 19 giây. Clip ghi lại cảnh lần đầu tiên uống thuốc của bé Tôn Bảo Anh (sinh năm 2012) khi bé mới 8 tháng tuổi. Đầu tiên, bé quay mặt để tránh thìa thuốc của mẹ. Sau khi thuốc đã vào miệng rồi, Mon cảm thấy không ngon nên nhăn mặt, nhăn mũi, nhắm mắt trông rất ngộ nghĩnh.

Clip cuối cùng trong tuần là Bé Trà My mượn sách bố của bé Đinh Trà My (sinh năm 2010, Gia Lâm, Hà Nội). Clip này được quay khi bé My mới được 24 tháng và đang bập bẹ tập nói. Vì thế, bé lần lượt được bố mẹ mớm lời, nhắc bài để làm sao có thể mượn được sách. Vừa nói nhả từng từ, cô bé vừa làm bộ nghiêng đầu, nghiêng người rất dễ thương. Không chỉ dùng lời nói, bé còn trèo lên ghế muốn với được cuốn sách. Khi được bố đồng ý cho mượn, bé tỏ ra rất thích thú, vỗ tay cười. Clip dài 1 phút 59 giây và được bạn đọc chấm 7,8 điểm.

Tuần qua, chuyên mục Mẹ và Bé còn có hai album ảnh rất dễ thương của hai bé Bun Bun và Quỳnh Anh. Mỗi album đều gồm 4 ảnh. Nếu Ảnh đẹp của bé Bun Bun” là một lần chụp tại studio hôm 15/6 vừa qua thì Bé Quỳnh Anh dễ thương lại bao gồm những khoảnh khắc của bé lúc từ 6 tháng tuổi đến 1 tuổi.

Bé Quỳnh Anh lúc 6 tháng tuổi - Ảnh: Gia đình cung cấp

Kim Kim

