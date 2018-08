- Tôi năm nay 32 tuổi, đã có 2 con: 1 cháu 5 tuổi và 1 cháu 2 tuổi rưỡi, dùng thuốc tránh thai từ sau khi sinh cháu thứ 2. Tôi có nghe bác sĩ tư vấn rằng nếu dùng viên thuốc tránh thai thì thời gian dùng không nên kéo dài quá 10 năm, xin hỏi điều này có đúng không? Tại sao? Tôi muốn chuyển sang phương pháp ngừa thai khác thì không biết phương pháp nào là phù hợp, xin nhờ bác sĩ tư vấn. Xin cảm ơn bác sĩ. (Lê Chi, 32 tuổi, Lttchi@ctu.Edu.Vn)

- Xin chào độc giả VnExpress.net, thuốc ngừa thai liều thấp dùng hàng ngày hiện nay không giới hạn thời gian sử dụng. Bạn đã sử dụng hơn 10 năm mà không có phiền toái gì, tôi nghĩ đây là phương pháp thích hợp nhất với bạn. Chúc bạn thật thoải mái với phương pháp ngừa thai mà mình đã chọn lựa.

- Chào bác sĩ, em đọc trên một số trang báo mạng có nói đến việc dùng thuốc tránh thai có thể làm giảm khả năng sinh sản của người phụ nữ, thông tin này có đúng không ạ? Nếu em quan hệ tình dục với bạn trai (bạn trai em là người khỏe mạnh, không có bệnh tật gì và từ trước đến nay chỉ quan hệ tình dục với duy nhất một mình em chứ chắc chắn không hề có quan hệ tình dục không lành mạnh) thì theo bác sĩ biện pháp tránh thai nào là phù hợp với em nhất ạ? Em cảm ơn bác sĩ! (Minh Thảo, 25 tuổi, Kot264@yahoo.Com.Vn)

- Thuốc viên tránh thai liều thấp dùng hàng ngày không làm giảm khả năng sinh sản của người phụ nữ. Vì vậy, bạn có thể an tâm sử dụng phương pháp này để ngừa thai. Tuy nhiên, để tránh một số bệnh lý lây truyền qua đường tình dục khi quan hệ với bạn tình, phương pháp sử dụng bao cao su sẽ thích hợp với bạn hơn.

- Tôi được biết hôm nay có chương trình tư vấn trực tuyến, tôi xin có câu hỏi như sau: Tôi muốn biết sử dụng thuốc tránh thai có an toàn về mặt sinh con như: không sinh được con nếu sử dụng thuốc lâu dài hay sinh con dị tật không? Và nếu dùng thì sẽ dùng loại thuốc nào là tốt nhất. Tôi xin cảm ơn (Nguyễn Thị Mai, 28 tuổi, Tulipdo171819@yahoo.Com)

- Cho đến nay, chưa có bằng chứng nào thuốc ngừa thai ảnh hưởng đến khả năng sinh con và gây dị tật cho thai nhi. Để được một đứa con khỏe mạnh, bạn cần thiết phải đi khám kiểm tra sức khỏe trước và trong khi có thai để phát hiện những trường hợp bất thường. Thuốc viên tránh thai liều thấp dùng hàng ngày cho hiệu quả ngừa thai hơn 99% và giúp giảm một số phiền toái như đau bụng kinh, kinh nhiều, và giảm một số viêm nhiễm đường sinh dục.

Bác sĩ Nguyễn Thị Bạch Nga, Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương TP HCM trong buổi tư vấn trực tuyến về những hiểu lầm trong biện pháp ngừa thai, sáng 24/5 tại tòa soạn VnExpress.net. Ảnh: N.Đăng.Huy

- Em vừa sinh bé gái được 2 tháng, có được uống thuốc tránh thai không? Hiện nay, em vẫn chưa có hành kinh, nếu được uống thuốc tránh thai thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mẹ và bé? Xin bác sĩ tư vấn giùm. Em cảm ơn nhiều (Đào Thị Hằng, 23 tuổi, Syhangmoscow@yahoo.Com).

- Thật vui khi bạn đã ý thức được việc ngừa thai sớm như vậy. Sau khi sinh con 6 tuần, người phụ nữ đã có khả năng thụ thai trở lại. Dùng một biện pháp ngừa thai ở thời điểm này là sự lựa chọn đúng đắn. Bạn không nên chờ đợi đến lúc có kinh mới bắt đầu. Lựa chọn loại thuốc ngừa thai phụ thuộc vào việc hiện bạn có đang cho con bú hay không.

Nếu bạn không cho con bú, hãy bắt đầu với thuốc viên ngừa thai liều thấp dùng hàng ngày. Nếu bạn đang cho con bú mẹ, có thể sử dụng bao cao su, hay thuốc viên tránh thai dùng cho người nuôi con bằng sữa mẹ, que cấy tránh thai... Bạn dễ dàng nhận được các dịch vụ này tại các Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- Phương pháp uống thuốc tránh thai là phương pháp đơn giản, khá phổ biến. Em đang dùng thuốc tránh thai, loại 21 viên. Tuy đã có thói quen uống thuốc, nhưng do nhiều nguyên nhân, thỉnh thoảng em lại uống thuốc không đúng giờ (lệch khoảng 2 tiếng). Điều này có ảnh hưởng nhiều đến khả năng phòng tránh thai của thuốc không? (Thu Ha, 27 tuổi, Giot_nang_tim1@gmail.Com)

- Chúc mừng bạn đã chọn cho mình một biện pháp ngừa thai hiệu quả. Uống thuốc ở một thời điểm nhất định là một thói quen tốt giúp bạn không quên thuốc, thỉnh thoảng uống thuốc lệch giờ hoặc quên uống thuốc bạn hãy uống bù ngay khi nhớ ra và uống ngay tiếp viên thuốc theo đúng lịch. Nếu quên không quá 12 giờ, hiệu quả ngừa thai vẫn còn rất cao. Mong em không thường xuyên quên thuốc nhé.

- Trước đây em có đặt vòng nhưng hay bị tuột vòng và bị viêm cổ tử cung lộ tuyến, từ khi lấy vòng ra em không bị viêm nữa. Hiện tại em dùng bao cao su để tránh thai nhưng ông xã em có vẻ bị ức chế. Em muốn uống thuốc ngừa thai nhưng không biết thuốc ngừa thai có tác dụng phụ như thế nào? Có làm tăng nội tiết tố dẫn đến các u nang hay không (u nang buồng trứng, u xơ tử cung...). Xin bác sĩ tư vấn giúp em sử dụng biện pháp nào là tốt nhất: viên thuốc ngừa thai tổng hợp, chích thuốc, que cấy.... (Nguyễn Loan, 36 tuổi, Loannguyen0109@yahoo.Com)

- Trong trường hợp của em, dùng thuốc viên tránh thai liều thấp hàng ngày là phù hợp. Với thuốc viên ngừa thai liều thấp dùng hàng ngày hiện nay có ít tác dụng phụ, một số khó chịu ban đầu như: ra huyết ít, căng ngực, buồn nôn nhẹ... sẽ nhanh chóng biến mất sau 3-6 tháng sử dụng. Ngoài ra, thuốc viên tránh thai liều thấp hàng ngày còn giúp ngăn ngừa một số bệnh lý phụ khoa như: u nang buồng trứng, ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung, giảm viêm nhiễm vùng chậu... thú vị hơn là giảm đau bụng kinh và giảm lượng máu mất khi hành kinh vì đa số phụ nữ Việt Nam vốn đã thiếu máu, mất máu thêm trong giai đoạn hành kinh, làm tăng cảm giác mệt mỏi, không năng động trong những ngày này.

- Kính chào bác sĩ, em xin bác sĩ tư vấn giúp em, em năm nay 38 tuổi. Trước đây, em đã từng đặt vòng trong 3 năm. Từ khi sinh em bé thứ 2 đến nay (8 năm rồi) em muốn đặt vòng lại nhưng bác sĩ nói chưa đặt được vì em bị viêm cổ tử cung lộ tuyến mặc dù đã làm áp lạnh 2 lần và nhiều lần uống thuốc theo chỉ định nhưng chỉ đỡ được chứ không khỏi hẳn. Em chưa dùng thuốc tránh thai bao giờ. Vậy, ở tuổi của em biện pháp tránh thai nào là phù hợp nhất? Xin cảm ơn bác sĩ nhiều. (Hathithuy, 38 tuổi, Chuexinh@yahoo.Com)

- Lộ tuyến cổ tử cung là một thay đổi về mô học tại cổ tử cung không phải là một bệnh lý. Bạn nên đến cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản có uy tín để được tư vấn thêm. Ở tuổi này, bạn có nhiều cách lựa chọn biện pháp tránh thai nhưng thuốc viên tránh thai liều thấp hàng ngày ngoài tác dụng ngừa thai còn giúp giảm tiết dịch âm đạo có lẽ sẽ phù hợp với bạn hơn. Mong bạn sớm đến cơ sở y tế để hiểu rõ về sức khỏe của mình và an tâm trong công việc hàng ngày.

- Sử dụng thuốc đau đầu Panadol Extra có ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc tránh thai (vì em đang dùng Mercilon)? (Trần Huyền Trang, 23 tuổi, Hưng Yên)

- Panadol Extra không ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc tránh thai Mercilon. Đau đầu có thể do nhiều nguyên nhân và là khởi đầu của nhiều bệnh lý khác, nên bạn phải đi kiểm tra sức khỏe để tìm nguyên nhân gây ra bệnh và sớm có cách điều trị hiệu quả.

"Không nên thường xuyên dùng viên tránh thai khẩn cấp và không uống sau khi giao hợp, mà chỉ sử dụng chữa cháy như thủng bao cao su, vì dễ gây rong kinh, rong huyết". Ảnh: N.Đăng.Huy

- Thưa bác sĩ, thuốc tránh thai sẽ có tác dụng sau bao lâu từ khi bắt đầu dùng thuốc? (Lam An, 22 tuổi, An truong-cang long-tra vinh)

- Hiệu quả ngừa thai của thuốc phụ thuộc vào cách sử dụng đúng. Nếu bắt đầu sử dụng thuốc viên tránh thai liều thấp hàng ngày, bạn phải uống viên đầu tiên vào ngày đầu tiên ra máu của chu kỳ kinh thì hiệu quả ngừa thai cao nhất, bạn không cần phải sử dụng thêm một biện pháp tránh thai nào.

- Liệu uống thuốc tránh thai khẩn cấp hay hằng ngày có bị mất khả năng có thai? (Hoang Minh Hằng, 25 tuổi, Quảng Ngãi).

- Thuốc viên tránh thai liều thấp hằng ngày không ảnh hưởng đến khả năng có thai cho dù bạn dùng trong thờn gian dài bao lâu.

Thuốc tránh thai khẩn cấp không phải là một biện pháp tránh thai, không nên sử dụng thường xuyên, chỉ dùng để "chữa cháy" như thủng bao cao su, không kiềm chế trong "giai đoạn nguy hiểm dễ thụ thai" thì hãy chọn cách này.

Sử dụng thường xuyên thuốc tránh thai khẩn cấp bạn sẽ dễ bị rong kinh, rong huyết, rối loạn kinh nguyệt... Hơn nữa, cách này hiệu quả ngừa thai thấp hơn nhiều so với viên thuốc tránh thai liều thấp hàng ngày. Vì thế, bạn nên chọn thuốc viên tránh thai liều thấp hàng ngày để an tâm và thoải mái hơn trong sinh hoạt tình dục.

- Tôi năm nay 35 tuổi, có 2 con. Tôi nghe nói dùng biện pháp đặt vòng an toàn nhưng có thể bị lọt vòng hay viêm nhiễm. Theo bác sĩ dùng phương pháp này có ảnh hưởng gì đối với người phụ nữ trong thời gian tránh thai? Xin cảm ơn (Phan Thị Kim Nguyên, 35 tuổi, Kimnguyendatc@yahoo.Com.Sg)

- Đặt vòng tránh thai cho hiệu quả ngừa thai cao, số phụ nữ bị lọt vòng tránh thai không cao. Bạn nên đi khám phụ khoa định kỳ, nhân viên y tế sẽ giúp bạn xác định được vị trí vòng. Tuy nhiên, phương pháp này có một số hạn chế như tăng tiết dịch âm đạo, mất máu nhiều hơn khi hành kinh, thuốc viên tránh thai liều thấp hàng ngày giúp khắc phục được những hạn chế này.

- Em có thời gian sử dụng thuốc tránh thai tháng, khoảng 5 tháng, và khi đó kinh nguyệt của em cũng đều lắm. Sau đó em ngưng sử dụng thì thời gian chu kỳ kinh nguyệt của em ngày càng lộn xộn. Có khi 40 ngày, có khi cả 50 ngày mới xuất hiện kinh nguyệt. Em không hiểu lý do vì đâu? Có phải do em bị lệ thuộc vào thuốc? Em là người mới lập gia đình. Khi sử dụng thuốc tránh thai tháng là vì chưa muốn có con ngay. (Ánh Ngọc, 24 tuổi, Lâm Đồng)

- Phần lớn phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, một nang noãn sẽ phát triển và rụng đều đặn hàng tháng, nếu không thụ thai sẽ xuất hiện hiện tượng hành kinh. Một số ít hiện tượng rụng trứng không đều, do đó chu kỳ kinh cũng xuất hiện không đều đặn. Thuốc viên tránh thai liều thấp hàng ngày giúp điều chỉnh chu kỳ kinh đều đặn hàng tháng. Khi ngưng sử dụng, hiện tượng ra máu kinh của bạn tùy thuộc vào sự rụng trứng của bạn.

Bạn chưa muốn có con ngay, tôi nghĩ bạn nên sử dụng thuốc viên tránh thai liều thấp hàng ngày vừa giúp bạn tránh thai ngoài ý muốn, mà còn giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, thuốc không ảnh hưởng đến khả năng có con về sau. Khi muốn có con bạn chỉ cần ngưng sử dụng thuốc. Chúc bạn thoải mái với chọn lựa của mình.

"Viên tránh thai liều thấp là lựa chọn của nhiều phụ nữ hiện nay vì độ an toàn 99%, không gây tác dụng phụ". Ảnh: N.Đăng.Huy

- Bác sĩ ơi, uống thuốc tránh thai là hết mụn và đẹp da phải không? Em chưa có gia đình nên uống có được không và uống loại nào? (Liên, 26 tuổi, 310 Huỳnh Tân Phát, Q.7)

- Thuốc viên tránh thai liều thấp hàng ngày có làm giảm mụn trứng cá ở những phụ nữ bị mụn do nguyên nhân nội tiết. Để tránh mụn, bạn còn cần phải vệ sinh da, uống nhiều nước, ăn nhiều rau củ...

Em có thể sử dụng thuốc tránh thai liều thấp dùng hàng ngày để hỗ trợ cho việc điều trị mụn.

- Xin chào bác sĩ. Xin bác sĩ cho biết uống thuốc ngừa thai có thể gây ra tăng cân phải không ạ? Có loại thuốc nào không làm tăng cân không? Cảm ơn bác sĩ. (Nguyễn Cát Chiêu Hoàng, 36 tuổi, Khánh Hòa)

- Một số thuốc ngừa thai có thể làm tăng cân, để giảm khả năng làm tăng cân bạn có thể sử dụng thuốc viên ngừa thai liều thấp hàng ngày như Mercilon chẳng hạn.

- Rất mong bác sĩ tư vấn giúp tôi như sau: tôi 34 tuổi, đã có 2 con. Hiện tại tôi đang lo lắng không biết nên dùng biện pháp tránh thai nào vì: dùng bao cao su thì không có cảm giác, tử cung tôi bị xơ hóa (có lúc bác sĩ lại nói là bị lạc nội mạc trong cơ tử cung) nên không biết có dùng thuốc tránh thai được không?. Tôi muốn dùng que cấy nhưng nghe nói có tác dụng phụ, nhất là với người có tử cung không bình thường như tôi. Với bệnh tử cung bị xơ hóa như tôi thì nên dùng biện pháp nào phù hợp (Bảo Trân, 34 tuổi, Tamkehoachcsc@gmail.Com)

- Trường hợp lạc nội mạc trong cơ tử cung, chị có thể chọn thuốc viên tránh thai liều thấp hàng ngày, hay que cấy tránh thai đều tốt.

Thuốc viên tránh thai liều thấp có hiệu quả ngừa thai hơn 99%, ngoài ra còn giúp điều hòa kinh nguyệt nhất là giảm triệu chứng đau khi hành kinh ở người bị lạc nội mạc tử cung như chị.

- Em năm nay 25 tuổi, lập gia đình được 3 tháng và em đang dùng thuốc tránh thai được 2 tháng. Xin cho em hỏi thuốc có tác dụng phụ gì không? Khả năng sinh con có bị ảnh hưởng sau khi ngưng thuốc? Em cũng hoang mang khi nghe nhiều người nói về thuốc tránh thai sẽ ảnh hưởng khả năng sinh con. Xin bác sĩ cho em lời khuyên. Cảm ơn bác sĩ. (Nguyễn Thị Hồng Như, 25 tuổi, Nguyen_nhu668@yahoo.Com).

- Thuốc viên tránh thai liều thấp dùng hàng ngày có rất ít tác dụng phụ và không ảnh hưởng đến khả năng sinh con sau khi ngưng thuốc. Người phụ nữ hiện đại thường lựa chọn phương pháp này bởi sự tiện lợi và chủ động trong khi sử dụng.

- Chồng tôi làm việc xa nhà nên cách khoảng 2, 3 tháng hoặc 1 tháng chúng tôi gặp nhau và quan hệ với nhau, trong 1 đêm trung bình khoảng 3, 4 lần, đến ngày hôm sau tôi uống thuốc tránh thai khẩn cấp vỉ loại 1 viên. Uống thuốc như vậy có ảnh hưởng đến việc sinh con sau này? Cứ khoảng 1 hoặc 2, 3 tháng tôi uống như vậy có bị nhờn thuốc không, đã đúng chưa, có ảnh hưởng đến sinh con? Vì thỉnh thoảng gặp nhau nên vợ chồng tôi nghĩ không nhất thiết phải đặt vòng hoặc uống thuốc tránh thai hàng ngày. (Nguyễn Thị Lập, 33 tuổi, Lapl30@yahoo.Com.Vn)

- Trường hợp của bạn nên chọn cách dùng bao cao su để tránh thai là tốt nhất. Ngoài tác dụng ngừa thai, bao cao su còn giúp tránh được các bệnh lây qua đường tình dục.

Ngoài ra, bạn có thể chọn que cấy tránh thai có tác dụng kéo dài trong 3 năm. Bạn có thể tìm dịch vụ này tại các bệnh viện phụ sản trên toàn quốc.

- Tôi đã đặt vòng được 4 năm, do thời gian đặt kéo dài nên hiện nay tôi muốn tháo vòng ra và dùng biện pháp tránh thai bằng uống thuốc. Do cơ địa tôi hay bị nổi mụn vậy tôi muốn bác sĩ tư vấn giúp tôi nên dùng loại thuốc nào để tránh bị nổi mụn. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ (Phan Thị Hương Mai, 35 tuổi, Huongmaihuup@gmail.Com).

- Các dụng cụ tránh thai trong tử cung hiện nay có thời gian sử dụng đến 10 năm, do đó bạn có thể sử dụng tiếp. Nếu muốn chuyển sang ngừa thai bằng thuốc thì nên chọn thuốc viên tránh thai liều thấp hàng ngày như Mercilon chẳng hạn. Tuy nhiên, thuốc viên tránh thai chỉ giúp giảm mụn ở những người có mụn trứng cá do nguyên nhân nội tiết, không giảm mụn do nguyên nhân khác. Để trị mụn bạn nên đến khám tại bệnh viện da liễu.

- Tôi đặt vòng sau khi sinh cháu thứ hai, từ năm 2008. Trước đó tôi định tránh thai bằng phương pháp cấy que vì không muốn sử dụng bao cao su nhưng không thể vì bị bệnh viêm gan B. Do đó tôi đã đặt vòng, 3 năm qua rất hay bị nhiễm nấm, viêm âm đạo,....Rất khó chịu và đang có ý định tháo vòng. Còn cách tránh thai nào khác các cách tránh thai trên hay không? Khi tôi đi tháo vòng có cần điều kiện gì không. Tôi cũng biết có thể sử dụng thuốc tránh thai nhưng lại rất hay đãng trí, không thể nhớ để uống thuốc được. (Duong Thuy Hoang Phuong, 34 tuổi, Msha06@yahoo.Com)

- Những người mắc bệnh viêm gan siêu vi B không trầm trọng vẫn có thể sử dụng được nội tiết tránh thai như: que cấy tránh thai hay thuốc viên tránh thai hàng ngày. Do vậy, bạn nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và xác định tình trạng sức khỏe có phù hợp sử dụng nội tiết để tránh thai hay không.

- Thưa bác sĩ, cháu lập gia đình gần 2 năm, hiện đang mang bầu bé đầu tiên 7 tháng. Cháu đang băng khoăn sau khi sinh xong dùng biện pháp tránh thai nào là tốt nhất? Vì uống thuốc thì sợ không an toàn , ảnh hưởng việc có em bé sau này, khó có thai sau này, ...?Dùng bao cao su thì không khoái cảm, cháu đang nghiêng về phương pháp đặt vòng? Nhưng lại băn khoăn độ tuổi và trường hợp nào thì phù hợp để đặt vòng? (hiện cháu 27 tuổi) (Kimberly, 27 tuổi, Thoavtk.Hcm@techcombank.Com.Vn)

- Sau khi sinh 6 tuần, bạn có thể đến cơ sở y tế để được tư vấn lựa chọn một biện pháp tránh thai phù hợp.

Thuốc viên tránh thai liều thấp hàng ngày có hiệu quả ngừa thai rất cao, không ảnh hưởng đến việc có con sau này nhưng không sử dụng được ở phụ nữ đang cho con bú mẹ. Bạn có thể chọn thuốc viên tránh thai dành cho phụ nữ đang cho con bú mẹ hoặc que cấy tránh thai.

Dụng cụ tử cung ngừa thai có thể được đặt sau sinh 6 tuần. Tuy nhiên, thực hiện thủ thuật giai đoạn này khó khăn hơn những phụ nữ đang hành kinh. Bạn nên đến cơ sở y tế có uy tín để được đặt dụng cụ tử cung ngừa thai.

- Tôi có nghe biện pháp tránh thai bằng cách cấy que vào tay, xin hỏi biện pháp này có hiệu quả cao không? So sánh với các biện pháp tránh thai khác thì các mặt ưu nhược điểm thế nào? Ở Việt Nam đã phổ biến biện pháp này chưa? Nên tới địa chỉ nào để thực hiện biện pháp này một cách đảm bảo nhất. (Sông Thu, 25 tuổi, Hà nội)

- Que cấy tránh thai có hiệu quả ngừa thai cao, có thể sử dụng ở những phụ nữ cho con bú mẹ, thời gian sử dụng là 3 năm, giảm lượng máu mất do hành kinh, tiện dụng hơn thuốc viên vì không phải nhớ để uống hàng ngày. Tuy nhiên, do thói quen phụ nữ Việt Nam thích có hành kinh hàng tháng, nên phương pháp này ít được lựa chọn.

Ở Việt Nam, que cấy tránh thai đã được phép sử dụng gần 10 năm. Bạn có thể tìm dịch vụ này tại các bệnh viện phụ sản tuyến tĩnh và thành phố.

- Chào Bác sĩ, tôi năm nay 32 tuổi, làm việc ở văn phòng. Tôi chưa có chồng nhưng có bạn tình, thường xuyên quan hệ tình dục, vậy có thể đặt vòng tránh thai dược không? Tôi chưa có con. (Lê Thị Lan Anh, 32 tuổi, 123 Lê Lợi, Gò Vấp)

- Trường hợp của bạn, để tránh thai ngoài ý muốn hiệu quả bạn nên sử dụng thuốc viên tránh thai liều thấp hàng ngày; Bao cao su ngoài mục đích tránh thai còn giúp tránh những bệnh lây truyền qua đường tình dục; Dụng cụ tử cung tránh thai không là một lựa chọn tốt trong trường hợp của bạn.

Các phương pháp ngừa thai hiệu quả là thuốc viên tránh thai liều thấp hàng ngày, que cấy tránh thai, dụng cụ tử cung tránh thai, bao cao su, ... có hiệu quả ngừa thai cao. Các biện pháp tránh thai tự nhiên như giao hợp gián đoạn, tính theo vòng kinh ít hiệu quả hơn. Không nên thường xuyên uống thuốc viên tránh thai sau giao hợp, mà chỉ sử dụng nó trong những trường hợp "khẩn cấp".

Người phụ nữ hiện đại năng động hiện nay cần chủ động hoạch định thời gian có thai. Mỗi người có thể chọn lựa cho mình một biện pháp tránh thai tùy thuộc vào kinh tế, điều kiện sinh hoạt cá nhân. Biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả giúp cho người phụ nữ tránh thai ngoài ý muốn, thoải mái hơn trong cuộc sống, có nhiều cơ hội tham gia và đóng góp cho nhiều hoạt động xã hội.

Chúc các độc giả của báo điện tử VnExpress.net, đặc biệt là các bạn nữ ngày càng có nhiều cơ hội thể hiện vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội.

