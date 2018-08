Hạnh phúc từ những điều giản dị / 8 điều đơn giản giúp cuộc sống hạnh phúc hơn

Người dân Việt Nam lạc quan nhưng không có nhiều điều chưa hài lòng về cuộc sống. Ảnh: Vũ Minh Quân.

Bảng xếp hạng những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới 2014 trên cơ sở khảo sát toàn cầu người do tổ chức Gallup-Healthways thực hiện.

Việt Nam đứng thứ 93 trong số 145 nước với 13,2% người được hỏi cảm thấy thỏa mãn về chất lượng cuộc sống. Ở hạng mục xếp hạng mục đích sống, Việt Nam giữ vị trí 117 và 114 về tình hình sức khỏe. Nước ta đứng thứ 67 trong hạng mục quan hệ cá nhân, thứ 51 về tình trạng tài chính và xếp 83 về trách nhiệm cộng đồng.

Người dân Panana được báo cáo là hạnh phúc nhất trên thế giới. Ảnh: Miryamspanama.

Những người tham gia khảo sát được hỏi về cảm giác của họ đối với cuộc sống về các lĩnh vực khác nhau, bao gồm 5 mảng lớn:

- Ý nghĩa sống: Cảm thấy tích cực về những điều đã làm và các mục tiêu có thể đạt được.

- Xã hội: Có mối quan hệ tốt đẹp với những người khác.

- Tài chính: Có mức độ căng thẳng về kinh tế thấp và an toàn tài chính cao.

- Cộng đồng: Yêu thích nơi bạn sống.

- Thể chất: Có sức khỏe tốt.

Thụy Sỹ vẫn là quốc gia đứng ở top đầu trong số những nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Ảnh: Askjeff.

Châu Mỹ là khu vực thịnh vượng nhất trên thế giới trong năm 2014, trong khi Trung Quốc và Châu Phi đẩy Sahara xuống vị trí tệ nhất trong bảng xếp hạng.

Các nước đứng đầu trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất là Panama, Costa Rica, Puerto Rico, Thụy Sỹ, Belize, Chile, Đan Mạch, Guatemala, Áo, Mexico.

Bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc trên thế giới

Tại Panama, 53% người dân "sống khỏe" trong ít nhất 3 lĩnh vực - đạt tỷ lệ cao nhất trong các nước được khảo sát. "Một phần lý do khiến Panama xếp hạng cao như vậy có thể do con người ở đây và tại Mỹ Latin nói chung có khuynh hướng nói về các trải nghiệm cảm xúc tích cực thường xuyên và ít nói về cảm xúc tiêu cực hơn, so với những người ở các nơi khác trên thế giới", Dan Witters, Giám đốc nghiên cứu của Gallup-Healthways, cho biết.

Các nước xếp thứ hạng cao về hạnh phúc thường đi liền với sự giàu có, nhưng điều này không phải luôn đúng. Ví dụ, Guatemala là một nước nghèo hơn nhiều quốc gia khác nhưng lại đứng trong top 10 nước hạnh phúc.

"Hạnh phúc là thước đo quan trọng để chúng ta quan tâm tới, bởi vì nghiên cứu cho thấy những người hạnh phúc thì khỏe mạnh hơn, sản xuất tích cực hơn và có khả năng vượt qua các thách thức tốt hơn", đại diện Gallup nói.

Vương Linh (theo Livescience)