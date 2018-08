Cuộc khảo sát của cơ quan bảo hiểm Risk and Underwriting tại Anh, cho thấy, trong danh sách việc vặt gây tranh cãi nhất, đứng đầu là vứt quần áo bừa bộn, gây ra đến 35% số vụ xung đột. Cứ 4 cặp vợ chồng được hỏi thì có một cặp coi việc chậm sửa chữa, cải tạo nhà cửa là nguyên nhân gây lộn lớn thứ hai, kế trên việc giặt giũ. Một lý do khác cũng thường khiến các cặp vợ chồng gây hấn là đánh đổ hoặc dây bẩn ra nhà, cũng như thói quen không hạ nắp bồn cầu của cánh đàn ông. Cứ 7 cặp vợ chồng thì có một cặp thừa nhận họ tranh cãi thường xuyên về việc tại sao người kia không hoàn thành các nghĩa vụ trong gia đình. Đàn ông cũng thường nói dối để tránh việc nhà, cứ 6 người thì có một người dùng "chiêu" này so với chỉ 7% ở phụ nữ. Ngoài ra, khoảng 1/3 số đàn ông viện lý do đau, bệnh để thoát khỏi các nghĩa vụ trong gia đình. Dưới đây là 10 tranh cãi hay gặp nhất trong gia đình, đăng trên Telegraph: 1. Để quần áo vương vãi trong nhà (35%)

2. Trì hoãn việc sửa chữa nhà cửa (28%)

3. Giặt giũ (24%)

4. Không gắn lại những đồ vật bị vỡ trong nhà (17%)

5. Không đổ rác (17%)

6. Không dọn dẹp giường ngủ (12%)

7. Không hạ nắp bồn cầu (10%)

8. Giấu hoặc không thú nhận những hư hỏng trong nhà (9%)

9. Không dọn dẹp máy rửa bát đĩa (9%)

10. Trang trí nhà xấu hoắc (6%) T. An