Nghiên cứu của Trường Chính sách xã hội, Đại học Birmingham (Anh) cho thấy 28% các cặp cha mẹ có con sinh đôi hoặc sinh ba sống ly thân hoặc ly dị, so với 24% ở nhóm gia đình khác. Công trình, có tựa đề "Ảnh hưởng của các cặp sinh đôi và đa sinh tới gia đình và tiêu chuẩn sống", cho thấy khó khăn về tài chính thuộc nhóm lý do thường gặp nhất dẫn đến sự chia ly này. Các chuyên gia phát hiện những gia đình có con đa sinh thường bị giảm thu nhập sau sự ra đời của cặp trẻ. Những gia đình cha mẹ đơn thân thì còn "gặp khó khăn" nhiều gấp đôi. Cụ thể, 64% các gia đình có con đa sinh cho biết tài chính của họ tồi tệ hơn sau khi lũ trẻ ra đời, so với 40% các cặp cha mẹ khác. Theo Telegraph, người ta cũng nhận thấy các cặp sinh đôi (sinh ba) thường bị thiếu thốn những điều kiện so với trẻ khác, như các kỳ nghỉ, đồng phục, quà sinh nhật, và các phương tiện giải trí như xe đạp..., do cha mẹ chúng phải vật lộn để trả đủ các loại hóa đơn. T. An