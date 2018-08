Sắp sinh phát hiện chồng ngoại tình / Vợ có thai, chồng ngày nào cũng đòi 'yêu'

Chị xem số và giả là anh nhắn lại thì mới biết cô kia là một sinh viên sắp ra trường, hai người qua lại với nhau được hai tháng rồi, còn thường xuyên đi chơi khuya. Chị hỏi thì anh thú nhận nhưng nói mình chỉ chơi bời cho đỡ buồn lúc vắng vợ.

"Anh ấy vốn tính hiền lành, lúc nào cũng tỏ ra thương vợ, lo cho đứa con còn nằm trong bụng, vậy mà nỡ làm như thế. Niềm tin trong tôi vỡ vụn. Tôi chỉ muốn ly dị cho xong, nhưng lại thương đứa con còn chưa chào đời lẽ nào phải chịu cảnh bố mẹ ly tán", chị Tuyết (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) thổ lộ.

Chị chia sẻ, từ ngày biết chuyện, chị mất ngủ liên tục, hễ nhắm mắt là nghĩ đến cảnh chồng đang ân ái với người khác, rồi nước mắt cứ thế tuôn ra, nỗi uất hận trào dâng. "Biết rằng như thế này sẽ không tốt cho con, nhưng không biết làm sao để không nghĩ tới", chị nói.

Chị cố bào chữa cho chồng rằng có lẽ do thiếu thốn "chuyện ấy" sau gần 2 tháng phải kiêng khem nên anh mới sinh hư, đi tìm nguồn vui bên ngoài, nhưng vẫn không thể nguôi ngoai.

Đang mang bầu ở tháng thứ 7, chị Thảo (Long Biên, Hà Nội) cũng sốc nặng khi phát hiện ông xã có bồ. Một đêm khó ngủ, chị thức dậy lúc gần 2 giờ sáng, ra ban công thì bắt gặp anh đang thậm thụt nói chuyện điện thoại rất tình cảm.

"Tôi quá đau lòng khi sau đó phát hiện anh ấy đã quan hệ với cô kia từ lúc tôi mang bầu được hai tháng, và những hôm anh nói bận việc cơ quan hay phải đi công tác qua đêm đều là qua lại với người thứ ba", chị Thảo nghẹn ngào.

Chị cho biết, có con sau gần hai năm làm đám cưới, anh chị vô cùng hạnh phúc và cố gắng giữ gìn để em bé được khỏe mạnh. Từ khi biết có thai, hai vợ chồng cũng nhịn luôn "chuyện ấy" vì sợ ảnh hưởng đến em bé. "Anh ấy bên ngoài thì ra vẻ việc này chẳng ảnh hưởng gì, thậm chí còn nói 'vì em, vì con, nhịn thế chứ nữa cũng có sao đâu', vậy mà sau lưng lại đi làm trò đó", chị Thảo thổ lộ.

Bà Trần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn Tình yêu - hôn nhân và gia đình, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết, bình thường, việc phát hiện chồng có bồ đã là một cú giáng gây đau đớn và đổ vỡ niềm tin cho người vợ. Biết chồng quan hệ ngoài luồng lúc mình thai nghén càng khiến chị em uất ức, lên án và khó tha thứ. Nhiều chị em thổ lộ, họ không thể hiểu sao chồng lại ích kỷ đến thế, không biết cảm thông, chia sẻ với vợ mà còn đèo bòng khi bạn đời mang nặng đẻ đau.

Theo nhà tâm lý, thực ra, có nhiều lý do khiến đàn ông "ăn phở" khi vợ bầu bí: Có thể bản chất họ trăng hoa, ham cái mới; hay do có các mối quan hệ rộng, nghĩ thoáng về chuyện quan hệ ngoài luồng nên dễ dàng cho phép mình lạc bước. Một lý do khác là, một số người vốn không mấy quan tâm tới đời sống tình dục, khi có bầu thì càng hoàn toàn thờ ơ chuyện chăn gối và nghĩ việc chồng phải "nhịn" là đương nhiên, để bảo đảm an toàn cho thai nhi.

"Dù vì bất cứ lý do gì, việc nam giới ngoại tình khi vợ thai nghén cũng là 'dã man', thế hiện sự ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản năng, đòi hỏi của mình mà quên trách nhiệm làm chồng, làm cha", bà thể hiện quan điểm.

Dù vậy, theo bà, khi xác định được nguyên nhân chồng không chung thủy, người vợ sẽ tìm được cách phù hợp để giải quyết vấn đề gia đình mình. Đặc biệt, chị em cần hiểu tình dục là yếu tố quan trọng ngay cả khi đang mang thai và mình phải quan tâm. Tuy nhiên, các bà bầu không nên nghĩ "yêu" chỉ là nghĩa vụ hoặc cố gắng chiều theo đòi hỏi của chồng để giữ cho ông xã khỏi có quan hệ ngoài luồng.

"Tình dục cũng là quyền lợi của chính phụ nữ. Hãy tìm cách nào để hai vợ chồng tận hưởng được hương vị ngọt ngào của 'trái cấm' này mà cả hai đều thấy thoải mái và không ảnh hưởng đến em bé trong bụng", nhà tâm lý nói.