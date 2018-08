Hậu quả khôn lường nếu 'yêu' sớm sau sinh / Nguyên nhân phụ nữ ngại 'yêu' sau sinh

Nước mắt ngắn dài tại một phòng khám sản phụ khoa, chị Thanh giãi bày cùng bác sĩ "Cháu không muốn chút nào nhưng chẳng thể giữ con lại. Hai vợ chồng còn thuê nhà, bé lớn thì ốm suốt, lo cho một đứa còn chưa nổi, giờ làm sao dám sinh tiếp".

Chị Thanh cho biết, sau sinh 3 tháng thấy có kinh trở lại, chị lo dính bầu nên mua thuốc tránh thai về uống. Thế nhưng, vừa đi làm, vừa chăm cô con gái hay sổ mũi, viêm hô hấp... nên chị hay quên uống, rồi chu kỳ kinh lại rối loạn lung tung khiến chị bỏ hẳn. Từ đó, hai vợ chồng tránh thai bằng cách để anh xã xuất tinh ngoài mỗi lần gần gũi.

"Cháu còn chẳng nhớ kỳ kinh cuối là lúc nào, chỉ thấy dạo gần đây bé con hay tiêu chảy, người nhà đùa bảo khéo nó bú phải sữa của bà bầu nên thế, cháu mới chột dạ thử thai thì đã hai vạch rồi", chị Thanh nói với bác sĩ.

Sau khi biết có thai, vợ chồng chị cũng bàn đi tính lại nhiều lần chuyện "giữ, bỏ" và cắn răng quyết định phá thai, phần vì thương con còn nhỏ quá, phần vì kinh tế gia đình eo hẹp, sợ không chăm lo tốt cho hai con.

Nhiều phụ nữ có thai lại khi bé đầu còn quá nhỏ. Ảnh minh họa: Healthheap.com.

Nhìn chị Xuyến (Hà Đông, Hà Nội) bụng to vượt mặt bế cậu con trai gần một tuổi đi khám vì bé thở khò khè, ai cũng thương cảm.

"Tháng sau là tớ sinh rồi, lúc ấy thằng anh vừa tròn một tuổi", chị Xuyến bộc bạch.

Chị cho biết, chị cho con bú hoàn toàn 6 tháng đầu nên yên tâm không thể dính bầu. Sau đó, chưa thấy có kinh lại nên chị cũng không tránh thai. Mấy tháng trước, thấy bụng càng ngày càng to, lại có vẻ như có cử động bên trong, chị ra trung tâm y tế phường khám thì biết mình đã có thai 18 tuần.

"Nhà mình định 4-5 năm nữa mới sinh tiếp vì còn vất vả quá, nhưng giờ thai lớn rồi phải đẻ thôi. Mình thì mất việc, chẳng có bảo hiểm, ông xã cũng lương phập phù, không biết sinh rồi sẽ ra sao", chị Xuyến thở dài.

Cũng rơi vào cảnh "vỡ kế hoạch" này, trường hợp của vợ chồng chị Quỳnh (Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) còn rối bời hơn.

Khi bé thứ hai được 9 tháng thì chị Quỳnh phát hiện mình đã có thai 5 tháng. Trước đó, thấy người mệt mỏi, không ăn được, lại hay đau lưng, chị sợ mình bị bệnh gì nên đi khám, chụp Xquang, uống nhiều loại thuốc cả đông lẫn tây. Mãi tới lúc siêu âm chị mới biết có bầu.

Lúc này, lo con bị ảnh hưởng, lại sợ mình mới sinh mổ mà đẻ dày không tốt cho cả mẹ lẫn con, vợ chồng chị quyết định bỏ thai nhưng tới bệnh viện thì bác sĩ không nhận làm vì thai lớn, mà ra phòng khám tư thì sợ không an toàn.

"Suốt một tuần mình khóc lóc vật vã, anh xã cũng căng như dây đàn. Giờ quyết giữ lại con rồi nhưng vẫn lo ngay ngáy, mỗi lần đi siêu âm thấy kết quả bình thường là lại thở phào rồi động viên nhau là chắc con sẽ không sao", chị Quỳnh kể.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (phòng khám y khoa Thái Hà, Hà Nội) cbo biết, tỉ lệ phụ nữ phá thai trong một năm đầu sau sinh khá cao. Chỉ riêng trong buổi sáng 20/2, bác sĩ đã phải xử lý 3 trường hợp tới đề nghị "giải quyết" vì có thai khi mới sinh được 6-8 tháng.

"Lý do thường gặp nhất là do nhiều người chủ quan, nghĩ rằng khó có thai lại ngay sau sinh, hoặc sử dụng các cách tránh thai không an toàn như cho con bú, xuất tinh ngoài âm đạo..." bác sĩ nói.

Theo bác sĩ Kim Dung, sau khi sinh khoảng 30-45 ngày là phụ nữ có khả năng mang thai.

Thông thường, việc cho con bú hoàn toàn có thể trì hoãn việc có thai do nội tiết tố prolactin - điều khiển sự tiết sữa - làm ức chế hoạt động của buồng trứng. Tuy nhiên, quá trình này không phải lúc nào cũng diễn ra hiệu quả. Một số phụ nữ cho con bú hoàn toàn vẫn có thể mang thai.

Ngoài ra, nhiều chị em có thai trước khi thấy kỳ kinh đầu tiên sau sinh. Lý do là, có thể vợ chồng quan hệ đúng ngày rụng trứng lại lần đầu, trứng làm tổ luôn và không gây hành kinh nữa. Trường hợp này khiến không ít người cấn bầu lớn mới phát hiện.

Bác sĩ cho biết, việc có thai sớm sau sinh có thể ảnh hưởng nhiều mặt tới cả mẹ và bé. Nếu giữ lại thai để sinh, dễ khiến cả mẹ và thai bị thiếu chất (canxi, thiếu máu do thiếu sắt...) do người phụ nữ còn phải chăm con đầu. Còn nếu phá thai sau sinh chưa lâu, khi tử cung chưa phục hồi hoàn toàn, thì nguy cơ gặp các biến chứng như nhiễm trùng, thủng tử cung... càng cao. Vì vậy, theo bà, chị em cần nghĩ tới việc sử dụng biện pháp tránh thai an toàn ngay sau khi sinh.

Vương Linh

* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi