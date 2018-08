Chồng mắc lậu vì 'bóc bánh trả tiền' / Say nắng khi thi công công trình

Tôi đã nhiều lần gợi chuyện đó với vợ, nhưng vợ không muốn và cứ lảng tránh. Đến giờ đã gần 1 năm, chúng tôi không quan hệ chăn gối. Nhiều khi tôi muốn đi ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng lại nghĩ về vợ con nên thôi.

Năm nay tôi mới ngoài 30 tuổi, liệu tôi có nhịn được mãi không, nếu tình trạng này cứ kéo dài? Tôi có nên ra ngoài để giải quyết nhu cầu của mình không? Xin cho tôi lời khuyên? (Văn)

Trả lời:

Chào bạn,

Chuyện tình cảm không đến từ một phía, nó cần sự cộng hưởng từ hai phía. Khi một trong hai bên không muốn gần gũi thì phải xem xét kỹ về nguyên nhân tại sao lại như vậy. Về cơ bản, nam nữ đều đòi hỏi sinh lý như nhau, nhưng về thỏa mãn thì nam dễ đòi hỏi thỏa mãn hơn do khả năng kiềm chế kém người nữ. Trong quá trình sống, sinh lý có thể tăng lên hoặc giảm đi do điều kiện ăn uống, môi trường sống, tư tưởng, và cũng qua đó người ta có thể can thiệp nội tiết tố để làm chủ sức khỏe, tâm lý trong đời sống vợ chồng. Ngày xưa, chuyện chăn gối cũng phải kiêng kỵ khi sinh con, trừ một số trường hợp tự phát, ngày nay mọi người ít chú trọng đến việc kiêng cữ. Đây cũng là vấn đề đáng báo động về sức khỏe sinh sản.

Trong trường hợp của bạn, người vợ sinh chưa đến một năm, có thể theo cách nghĩ của cô ấy có chút hơi “cổ”, vì thế phải đợi đến thôi nôi em bé chăng? Nếu thực sự vợ bạn có cách sống và suy nghĩ hơi xưa thì việc chịu đựng của bạn cũng là năng lực chứng minh về sự chung thủy. Nếu bây giờ bạn “ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý” thì việc sống chung thủy với vợ sẽ tan vỡ và việc vợ nuôi con mà mình như thế thì cũng không được đúng đạo. Đây là thực tế mà bạn phải tự trả lời giữa sự chân chính và thỏa mãn tự do.

Bạn có thể chịu đựng kéo dài bằng cách hạn chế những thức ăn kích thích hoóc môn tính dục và ngăn cản suy nghĩ khi nó xuất hiện về “chuyện đó”. Ngoài ra, bạn nên tập thể dục vào buổi tối và buổi sáng, đồng thời có tư tưởng về giá trị chung thủy. Nếu qua ngày thôi nôi em bé mà vợ vẫn không muốn gần gũi thì bạn cần cùng với vợ đi khám sức khỏe nội tiết và tham vấn các bác sĩ về tâm lý.

Chúc bạn có được sự chung thủy.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Tâm lý & Giáo dục TP HCM