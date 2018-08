Những bà vợ yêu chồng nhưng sợ chuyện chăn gối / Vợ không đáp ứng, tôi có nên ngoại tình

Đôi lúc cô ấy kêu tôi nên tìm cảm giác đó ở bên ngoài. Liệu vợ tôi có bị bệnh gì không? Vì chuyện đó mà tôi có suy nghĩ tình cảm lệch lạc và cảm giác muốn tan rã. Xin cho tôi lời khuyên. (Thiện)

Ảnh: slacktory.com

Trả lời:

Chào bạn,

Về mặt sinh lý có thể xuất hiện sự kích thích tính dục do nội tiết tố sinh ra và cũng có khi nội tiết tố bị tổn thương vì lý do nội tiết. Ngoài ra cũng có thể do cơ quan sinh dục bị tổn thương như nấm, viêm nhiễm… làm cho người ta đau đớn nên sợ và mất cảm giác.

Trường hợp của vợ bạn ở tuổi 30 mà cô ấy nói “em mất cảm giác về chuyện đó rồi, nghe nói đến em phát sợ…”, tức là có vấn đề tính dục. “Đôi lúc cô ấy kêu bạn nên tìm cảm giác đó ở bên ngoài”, tức là rất thật. Về mặt tâm lý cho thấy vợ bạn rất thương bạn và rất hiểu chồng, nhưng tự nơi cơ thể mình “phát sợ” khi nghĩ đến chuyện đó. Đây là hiện tượng bệnh lý ở người phụ nữ và cũng có thể do người nam bị “lãnh tinh” nên làm cho người phụ nữ sợ hãi khi gần.

Trường hợp ở bạn cần đi bác sĩ chuyên khoa nam học để khám và đưa vợ bạn đi khám ở chuyển khoa sinh sản. Bạn không nên “suy nghĩ tình cảm lệch lạc và cảm giác muốn tan rã” mà phải cố gắng cùng người vợ đi chữa trị. Trong lúc này, bạn phải đối xử với vợ mình tế nhị và thương vợ hơn để giúp tâm lý của vợ bạn được bình phục và nhận ra mình đang bị một chứng bệnh “sinh lý tình dục”, tránh sự mặc cảm về tâm lý cũng như sự chủ quan cho rằng không có bệnh. Bạn cần lưu ý về tâm lý của những người phụ nữ này rất ngại đi khám và ngại nói đến chuyện chăn gối. Vì vậy bạn cần nhẹ nhàng giải thích hoặc nhờ bác sĩ chuyên khoa giúp đỡ.

Chúc bạn thành công.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM