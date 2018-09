Một lời nói mơ khiến cặp vợ chồng Sài Gòn ly hôn

Người ta thường nói về khoảnh khắc đặc biệt khiến họ nhận ra mối quan hệ của mình đã chết. Với một người phụ nữ Mỹ, khoảnh khắc này là khi chị thấy biệt danh phũ phàng chồng đặt cho mình.

Chia sẻ trên trang Mamamia, người vợ kể rằng, chị và chồng đã bên nhau 10 năm và có con trai 2 tuổi. Nhưng từ khi con trai chào đời, chị thấy chồng vẫn như thể lúc còn độc thân. Anh đi đâu, làm gì không hề nói với vợ, cũng chẳng đỡ đần việc nhà.

Ảnh: Safebee.

Một sáng, khi chồng đang tắm, chị để ý thấy điện thoại của anh liên tục có âm báo. Nghĩ có thể có việc gấp, chị kiểm tra thì phát hiện đó chỉ là tin nhắn từ bạn chồng ở câu lạc bộ thể thao anh tham gia.

"Tối trước, anh ấy nói đi gặp gỡ câu lạc bộ này rồi tới nửa đêm mới về, sau đó 8h sáng thức dậy là đi tắm ngay, chẳng ngó ngàng gì tới tôi và con", người vợ kể.

Có chút ngờ vực, chị xem thêm tin nhắn của chồng và thấy đoạn anh trả lời bạn: "Tối nay chắc không được đâu. SWMBO sẽ không cho".

Khi chị hỏi chồng SWMBO là gì, anh đáp, đó là: "She Who Must Be Obeyed - Mụ vợ luôn bắt phải tuân lệnh". Nghe điều này, người vợ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Chị nói chưa bao giờ bắt chồng phải "tuân lệnh", mà chỉ đòi hỏi anh tôn trọng gia đình. Việc này như giọt nước tràn ly, khiến chị bế con trai và rời khỏi nhà ngay tuần sau đó.

Bảo Ngọc