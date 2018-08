Bác sĩ Catrise Austin đã dùng kỹ thuật này xét nghiệm cho khoảng 100 bệnh nhân để tìm HIV tại bệnh viện VIP Smiles của ông ở New York từ tháng 7 năm nay, Fox news cho biết. Việc xét nghiệm rất đơn giản: nước bọt được lấy từ nướu trên và dưới của bệnh nhân, đưa vào test có tên gọi OraQuick Advance, với chi phí 15 đôla. Trong vòng 20 phút, miếng gạc sẽ đổi màu, cho biết kết quả âm tính hay dương tính, tương tự như que thử thai tại nhà. Trên toàn nước Mỹ, một số cơ sở y tế công lập, trong đó có ở thành phố New York đang thử chuyển công việc xét nghiệm HIV sang cho các bác sĩ nha khoa. Hiện cứ 10 người Mỹ thì có 1 người đến thăm nha sĩ (chứ không phải là bác sĩ) mỗi năm, và khoảng một phần tư số người nhiễm HIV không biết về tình trạng của mình. T. An