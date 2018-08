Lá thư mang tâm sự đượm buồn của một người đàn ông tên Dũng gửi đến một diễn đàn tư vấn nổi tiếng được lan truyền đã làm xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua. Những ý kiến như bị chia làm hai bờ chiến tuyến, một số chê trách anh chồng vì đã phản bội vợ, song không ít người cảm thông cho nỗi buồn “gối chăn lạnh lùng” và bản án không tên mà anh này đang phải chịu đựng.

Người phụ nữ cùng anh đi qua sóng gió gần chục năm rơi nước mắt chấp nhận lời xin lỗi. Tuy nhiên, kể từ sau lần ấy, mỗi lần vợ chồng chuẩn bị “yêu” thì những hình ảnh quá khứ lại hiện về. Ảnh minh họa: Sling.

Câu chuyện của Dũng bắt đầu từ một buổi tiệc sau lễ tổng kết dự án lớn của công ty. Mới ngoài 30 tuổi, giữ chức vụ trưởng phòng, lại có bề ngoài bảnh bao, lịch thiệp, Dũng thực sự là niềm mơ ước của nhiều cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Hiểu điều đó, nhưng gần chục năm qua, Dũng luôn lảng tránh mọi cử chỉ thân mật hơn mức bình thường, dù là một lời hẹn vu vơ hay cái liếc mắt đầy chủ ý nơi công sở. Anh hiểu và trân trọng tình yêu của vợ, muốn giữ gìn mái ấm gia đình với hai thiên thần nhỏ của mình.

Nhưng rồi cái đêm “định mệnh” ấy, Dũng không làm chủ được mình sau liên tiếp những cái cụng ly chúc tụng. Lần đầu tiên, anh mất kiểm soát. Mùi nước hoa nồng nàn, sự va chạm cơ thể đầy chủ ý của Yến, một cô gái hừng hực sức xuân thầm thương trộm nhớ anh từ lâu đã khiến Dũng phản bội vợ. Buổi sáng tỉnh dậy trong nhà nghỉ, giữa cơn đau đầu và cái lạnh buốt giá của cơ thể còn để trần, Dũng bàng hoàng đau khổ khi chợt nhận ra mình đã phạm sai lầm. Gạt bỏ Yến đang níu kéo bên cạnh, Dũng về nhà thú nhận tất cả mong vợ anh tha lỗi.

Những tưởng sai lầm sẽ theo quá khứ ngủ quên, khi vợ anh gạt nước mắt hứa bỏ qua chuyện cũ. Dũng vẫn đóng vai người cha mẫu mực, người chồng yêu thương vợ. Nhưng càng ngày, anh càng thấy chán nản và đau đớn, khi mỗi cuộc ái ân của hai vợ chồng, “bóng đen” quá khứ lại hiện về. Vợ không thể quên, hay không muốn quên sai lầm của anh. Thậm chí nhiều khi không kìm nén được, khi đang chuẩn bị “lâm trận” bỗng nhiên vợ gợi chuyện cũ khiến Dũng như hóa đá. “Lửa phong the” của hai người vì thế mà ngày càng nguội lạnh.

Nói về câu chuyện buồn trong đời sống vợ chồng như trên, bác sĩ Nông Minh Hoàng (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) chia sẻ: “Những trường hợp như vợ chồng anh Dũng không còn quá hiếm trong đời sống hiện đại. Áp lực công việc, tiền bạc, cuộc sống và đôi khi là một phút thả lỏng đủ khiến những người chồng (người vợ) đánh mất mình. Và điều đó dễ trở thành một vết thương tâm lí không thể nào quên, giết chết cảm giác yêu đương".

Theo bác sĩ Hoàng, vấn đề bây giờ vợ chồng anh Dũng cần làm là thắp lại ngọn lửa tình yêu đang có dấu hiệu bị lụi tắt. Khi người phụ nữ đay nghiến chồng thì chính bản thân họ cũng đau khổ, chán chường. Điều đó cho thấy người vợ vẫn còn yêu chồng. Tuy nhiên, nếu không tìm cách tháo gỡ, khủng hoảng đời sống chăn gối là hệ lụy tất yếu, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân.

Người vợ trong trường hợp này mặc dù đã miễn cưỡng chấp nhận sự hối cải của chồng nhưng rõ ràng vẫn đang ấm ức. Hơn nữa, vì miễn cưỡng chấp nhận rồi âm thầm chịu đựng nên sự bất mãn, trách móc đã trở thành ám ảnh, đến mức độ mất kiểm soát. Để xảy ra tình trạng này, có thể cả hai đã giải quyết rắc rối chưa đến nơi đến chốn. Vì ngại nói nên anh chồng cũng chỉ kể đại khái, người vợ cũng không hỏi gì thêm mà nhắm mắt cho qua dù trong lòng còn ấm ức.

"Chính vì vậy, hai vợ chồng cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn cho ra đầu ra đũa để giải tỏa hết mọi ấm ức và thắc mắc trong lòng. Tuy nhiên, cốt lõi để cuộc nói chuyện có kết quả tốt là cả hai phải thành thực, thông cảm và thấu hiểu cho nhau, thử đặt mình vào vị trí của người kia để nhìn nhận thấu đáo”, bác sĩ Hoàng khuyên.

Bác sĩ Đào Thị Hợp (bệnh viện Việt - Pháp) khi bàn về trường hợp này cũng tin rằng: Nếu lửa phòng the đã tắt từ lâu thì vợ chồng hãy bắt đầu lại bằng một cuộc ái ân. Ở đó, người vợ đừng để vương vấn chuyện cũ mà tận hưởng xúc cảm tình yêu mà chồng mang lại. Lửa phòng the được thắp lại, những bức bối sẽ được giải tỏa và anh Dũng chắc chắn sẽ thấy cuộc sống tình cảm của hai vợ chồng ấm nồng hơn sau thời gian dài đóng băng. Và sau đó, cả hai cần một cuộc nói chuyện với nhau thẳng thắn. Là vợ chồng tức là ăn đời ở kiếp với nhau, vì thế cần phải thắp lại ngọn lửa tình yêu mới có thể làm bệ phóng cho đời sống phòng the thăng hoa.