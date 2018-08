Làng đại học quốc gia Thủ Đức (ranh giới hành chính thuộc quận Thủ Đức TP HCM và huyện Dĩ An, Bình Dương) tập trung hàng chục nghìn sinh viên của nhiều trường đại học khác nhau, gần đây bỗng xôn xao vì nạn trộm cắp, cướp giật, thậm chí giết người. Cứ vài hôm lại nghe tin trộm đột nhập phòng trọ lấy điện thoại, laptop, xe máy, xe đạp, thậm chí có người còn tận mắt thấy kẻ gian đang cạy cửa phòng mình... khiến sinh viên sống trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng.

Buồn bã vì toàn bộ tài sản có giá trị vừa bị kẻ gian khoắng sạch trong lúc cả phòng đang say ngủ, Lê Ngọc Sơn (sinh viên Đại học Kinh Tế Luật TP HCM) kể: “Sáng sớm vừa mở mắt ra thấy phòng bị lục tung là biết có chuyện rồi. Kiểm tra lại thì mất 3 cái điện thoại, một laptop, hai cái ví. Mà cũng xui, hôm đó bọn mình thức khuya tới gần 1h sáng, mệt quá nên ngủ say”.

Sống trong xóm trọ sinh viên, tinh thần cảnh giác luôn cao độ. Ảnh: Nguyên Mạnh

Ngay sau đó Sơn và hai nam sinh trong phòng đã gọi cho công an phường để nhờ truy tìm tung tích kẻ gian nhưng cũng không cứu vãn được gì, đành ngậm ngùi tự an ủi "của đi thay người". Vụ trộm khiến cư dân xóm này một phen hú vía, từ đó ai cũng hết sức cảnh giác không dám ra khỏi phòng hay ở nhà mà không khóa cửa.

Cũng vì lo sợ kẻ gian, nữ sinh Lương Thị Thương (sinh viên năm 3, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) đã phải chuyển đến ở một khu trọ mới để lánh nạn song tình hình cũng không khá hơn là mấy. Thương kể: “Mới chuyển đến chỗ trọ này được khoảng 2 tháng nhưng đêm nào nằm ngủ, khoảng 3-4h sáng cả phòng cứ nghe tiếng bước chân loẹt xoẹt ngoài thềm. Nghi là trộm nhưng không ai dám mở cửa ra xem”.

Chỉ vài hôm sau cả khu trọ này xôn xao khi nghe tin Minh cạnh phòng Thương mất chiếc điện thoại vẫn đang cắm vào ổ sạc pin. Theo suy đoán của nam sinh này, có thể bọn trộm đã dùng một sợi dây thép bẻ cong một đầu rồi luồn dưới khe cửa câu điện thoại khi đang xạc pin. "Sáng dậy thì chỉ thấy sợi thép trước cửa, cục sạc vẫn còn lơ lửng, chỉ có chiếc điện 'bốc hơi' mất", Minh vẻ tiếc nuối nhận định.

Hết cách đối phó, thế là các bạn sinh viên đành chịu cảnh "sống chung với đạo chính" và nhắc nhau tự bảo quản lấy tài sản của mình. “Có đồ vật gì giá trị thì khi đi học mang theo hết, để lại cái phòng bọn chúng muốn vào lấy gì thì lấy”, nữ sinh viên tên Thoa bảo.

Rời phòng đi học mà thấp thỏm lo sợ kẻ gian cạy cửa vào lấy trộm đồ đạc. Ảnh: Nguyên Mạnh

Nhiều nữ sinh viên đã phải dở khóc dở cười khi tối giặt đồ đưa ra phơi, đến sáng mai ra xem thì không còn cái nào. Bọn trộm tận thu luôn cả quần áo của sinh viên đặc biệt là các loại quần jean. Tay chỉ ra mảnh sân phơi đồ phía trước dãy trọ, nữ sinh Nguyễn Thị Trang nói: "Vì trước phòng không có chỗ phơi nên bọn mình phải đem phơi chung ở ngoài sân, thế là bị trộm chôm mất. Tiếc nhất là mấy cái quần jean cả trăm nghìn phải tiết kiệm lắm mới tậu được, giờ mất hết, rõ khổ”.

Hầu hết các khu nhà trọ ở làng đại học Thủ Đức chỉ được xây dựng một cách sơ sài, tạm bợ, không có cả cổng ra vào, cửa thì chỉ làm bằng miếng tôn mỏng, lại không có ai quản lý người ra vào nên bọn trộm dễ dàng xâm nhập.

Cư dân sống ở đây cho biết, thủ đoạn quen thuộc của bọn "đạo chích" là ăn mặc lịch sự, lân la vào các phòng trọ rồi lợi dụng sơ hở của sinh viên để chôm chỉa, hoặc nếu không may bị phát hiện thì chúng làm lơ, viện lý do vào tìm bạn rồi chuồn mất. Khoảng thời gian thường xảy ra mất cắp vào tầm 3-4h sáng, để ý thấy sinh viên thường xuyên học khuya nên ngủ say, thậm chí quên khóa cửa lúc ngủ nên trộm lẻn vào nhà lấy đồ. Gần đây ngay giữa giờ trưa, khoảng từ 11 đến 13h, là lúc các sinh viên ngủ trưa nên thiếu cảnh giác, quên gài cửa cũng là thời điểm thuận lợi để kẻ gian ra tay.

Không những thế, càng ngày bọn trộm cắp ở đây càng táo tợn hơn. Lợi dụng sinh viên, nhất là nữ sinh thường đi học về tối một mình, qua những đoạn đường vắng nên kẻ gian hay đón chặn đường để "xin đểu". Quá sợ hãi khi bị hù đâm kim tiêm hay kè dao vào hông, nhiều bạn đã phải cắn răng cống nộp tài sản trước những lời xin đểu trắng trợn như vậy.

“Tối hôm đó, từ trung tâm ngoại ngữ của trường Đại học Nông Lâm, mình về đến ngang qua đoạn đường vắng, bị một nhóm thanh niên đi trên hai xe máy áp sát, dùng bơm kim tiêm hăm dọa có máu HIV. Sợ quá mình để yên cho bọn chúng thản nhiên lục cặp lấy ví trong đó có toàn bộ tiền và giấy tờ tùy thân", Nguyễn Thanh Vĩ (Đại học Kinh Tế Luật) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại câu chuyện.

Đã thế, ngay cả trong phòng thi kẻ gian cũng trà trộn để tiến hành những vụ tráo đổi tinh vi, chớp nhoáng khiến nhiều sinh viên méo mặt. Phan Thanh Hà (sinh viên năm 3 Đại học Kinh Tế Luật) ấm ức kể trong kỳ thi vừa rồi, theo yêu cầu của giám thị sinh viên bỏ cặp trên bục giảng, đến khi thi xong thì mới tá hỏa laptop trong cặp biến mất, chỉ có cái áo khoác của kẻ gian để lại. Theo suy đoán của Hà, rất có thể trước đó kẻ gian đã theo dõi kỹ và sử dụng một chiếc cặp giống như cặp của Hà để đánh tráo.

Từng chứng kiến nhiều vụ mất trộm mà nạn nhân là sinh viên, anh Hưng, một chủ nhà trọ gần trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lo lắng: “Tình hình trộm cắp thường xuyên như vậy ai cũng biết nhưng cũng đành chịu thôi. Chúng thường quan sát rất kỹ và ra tay lúc mình không thể lường trước. Nhưng cũng tại sinh viên một phần chủ quan, nhiều khi học khuya quá nên ngủ quên, bất cẩn không khóa cửa hay dọn đồ đạc vào nhà an toàn”.

Nguyên Mạnh - Thành Nhạn