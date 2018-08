Cậu bé Duo Duo đeo giày, chạy buổi sáng trong điều kiện âm 13 độ C ở New York, nơi mà gia đình người Nam Kinh (Trung Quốc) này chọn để nghỉ Tết nguyên đán.

Cậu bé chạy mình trần trong tuyết giá đến -13 độ C ở New York. Ảnh: maydaily.com

Theo peopledaily, ông chủ doanh nghiệp 44 tuổi huấn luyện con mình chạy và tập chống đẩy trong 5 phút dưới điều kiện cực kỳ lạnh giá, dù cậu bé run rẩy và khóc lóc đòi bế.

Theo người cha này, đây là cách mà đại bàng bố mẹ vẫn dạy con, bằng cách thả con non từ trên tổ ở vách núi cao xuống. Các con đại bàng non sẽ học được cách sinh tồn thông qua cuộc thử nghiệm khắc nghiệt, và điều này cũng đúng với những đứa trẻ, ông bố họ He cho biết.

Cách dạy con này đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi trên mạng. Nhiều người đồng tình, song không ít người lo ngại cho sức khỏe của đứa bé. "Anh đang tra tấn con mình", "Tại sao anh không cởi trần chạy cùng con luôn đi? Anh thật là điên rồ!"... là một số trong các lời bình luận này.

Cậu bé vừa run lập cập vừa khóc đòi bế. Ảnh: maydaily.com.

Đây không phải là lần đầu tiên bé Duo Duo trải qua cách huấn luyện khắc kỷ như vậy. Để cải thiện sức khỏe của con, Hu đã vạch ra cả một kế hoạch để huấn luyện cậu con yếu đuối - vốn sinh non và gặp một loạt biến chứng sau sinh - của mình.

Cậu bé có đến 8 tiếng tập thể lực mỗi ngày, trong đó có bơi, leo núi, đi xe đạp và học võ. Việc huấn luyện được tiến hành sau khi cậu bé từng trải qua luyện tập đi bộ 10 km mỗi ngày.

"Duo Duo ở bệnh viện suốt 2 tháng sau sinh. Nhưng kể từ đó, sức khỏe của thằng bé tuyệt vời và chả bao giờ đi viện", người cha tự hào cho biết.

Bên cạnh đó, cách giáo dục nghiêm khắc của gia đình cùng tạo ra một điều kỳ diệu, giúp cậu bé đạt đến điểm IQ thiên tài là 218, đủ để cho cậu vững bước vào tiểu học, người cha khẳng định.

T. An