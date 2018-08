Tâm tư của đàn ông qua cách ôm bạn gái / Thói quen đeo nhẫn thể hiện tính cách của bạn

Chúng thể hiện cho những mong muốn chủ quan của bạn mà có thể chính bạn chưa chắc đã nhận ra. Việc giải mã càng chuẩn khi bạn nhớ được nhiều yếu tố về loài vật ấy:

- Đó là một loài động vật hoang dã hay đã được thuần hóa?

- Loài vật ấy đang ở trong trạng thái yếu ớt hay khỏe mạnh?

- Môi trường sinh sống của nó cụ thể như thế nào?

- Trong giấc mơ, bạn có sự tương tác với loài vật, hay chỉ quan sát chúng từ xa?

- Loài vật ấy xuất hiện từ nơi nào trong giấc mơ của bạn?

- Loài vật ấy di chuyển như thế nào? Xa hay gần với bạn? Tốc độ của nó nhanh hay chậm?

Trong giấc mơ của mình, bạn từng thấy thấy loài vật nào. Ảnh minh họa: Kdramachoa.

Dưới đây là một số động vật thường xuất hiện trong giấc mơ và ý nghĩa của chúng:

1. Kiến

Đang có điều gì đó làm phiền hay kích thích bạn trong cuộc sống thực tại. Nếu bạn mơ thấy những chú kiến bò trên cơ thể, bạn đang có rất nhiều nhiệm vụ dang dở cần được tập trung hoàn thành ngay, nếu không muốn hứng chịu những kết quả không tốt sau này. Kiến cũng đại diện cho công việc khó khăn, phức tạp đang thử thách bạn và mọi người xung quanh. Nếu đó là cả một tổ kiến, bạn có thể tạm yên tâm vì mình đang được bao bọc, bảo vệ bởi những vòng tay rộng lớn của gia đình cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của bè bạn.

2. Gấu

Loài gấu là biểu tượng của sự bình tĩnh và sức mạnh trường tồn có thể vượt qua mọi khắc nghiệt của cuộc sống. Nếu như bạn mơ thấy một chú gấu đang ngủ hoặc ngủ đông, bạn hãy suy xét lại kỹ hơn ý tưởng mà bản thân đang định thể hiện cho những người xung quanh. Nhưng nếu bạn bị một chú gấu rượt đuổi trong giấc mơ, bạn đang né tránh một vấn đề lớn trong cuộc sống, đã đến lúc bạn dừng lại và dũng cảm đối mặt với nó. Nếu con gấu đang nằm mà lại đứng lên, bạn hãy bảo vệ mọi ý tưởng của bản thân và luôn tin vào chính mình, đừng để bị lung lay ý chí bởi bất cứ ai khác trong thời điểm hiện tại.

3. Ong

Nếu trong giấc mơ của bạn xuất hiện cả một đàn ong vo ve, có nghĩa là việc thông tin liên lạc của bạn trong thời điểm hiện tại gặp vấn đề. Ngoài ra, những cộng sự đang hợp tác với bạn có thể chỉ lợi dụng khả năng của bạn để đem lại nguồn lợi lớn nhất cho họ mà thôi.

4. Mèo

Mèo trong giấc mơ đại diện cho sức mạnh của nữ tính. Nếu như mèo trắng đại diện cho tinh thần nhận thức nhanh nhạy thì mèo đen lại biểu thị cho những bí mật, những nét duyên ngầm tạo nên sức hút của người con gái. Nếu đó là một chú mèo hoang, đó chính là lời khuyến khích bạn hãy mạnh dạn thể hiện những suy nghĩ và khả năng của bản thân hơn trong cuộc sống. Nếu bạn mơ thấy một chú mèo đã được thuần hóa, ngoan ngoãn, hiền lành, hãy chú ý đến vị trí của nó, đó chính là nơi an toàn và bình yên nhất dành cho bạn.

5. Chó

Cũng như tính cách trong thực tế, loài chó trong giấc mơ là biểu trưng cho tình bạn và sự trung thành. Nhưng nếu bạn mơ nghe thấy chúng sủa, một khía cạnh nào đó trong cuộc sống của bạn đang bị tổn hại, đó có thể là vật chất hay tinh thần. Bị chó cắn trong giấc mơ chứng tỏ bạn đã làm điều gì đó tội lỗi, trái với lương tâm. Nếu bị một con chó tấn công, bạn nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi bắt tay hành động vào bất cứ điều gì trong cuộc sống. Nếu bạn mơ được một chú chó dẫn đường, cuộc sống của bạn hiện khá thoải mái và gặp nhiều điều tích cực.

6. Voi

Với một chú voi xuất hiện trong giấc mơ, bạn có thể yên tâm rằng sắp tới mình hoàn toàn có thể vượt qua một cách ổn thỏa những thách thức, khó khăn trong cuộc sống. Voi trong giấc mơ đại diện cho sức mạnh, sự ổn định và chủ quyền của mỗi người trong thực tế. Nếu bạn mơ thấy mình đang cưỡi một con voi, chứng tỏ bạn có tầm ảnh hưởng hoặc là người lãnh đạo của gia đình, và những người khác phụ thuộc nhiều vào bạn. Nếu bạn mơ thấy những chú voi trong một rạp xiếc, dường như bạn đang khá ung dung trong cuộc sống mà không để ý những nguy hiểm đang rình rập xung quanh, vì vậy hãy cẩn trọng hơn.

7. Ếch

Động vật trong những giấc mơ như loài ếch đại diện cho phước lành, tình yêu và sự thịnh vượng. Nếu bạn mơ thấy mình đang giữ một chú ếch trong tay, đó là một tin vui vì những mong muốn của bạn sắp trở thành hiện thực. Ếch cũng tượng trưng cho giấc mơ chuyển hóa tinh thần và tình cảm. Nghe thấy tiếng ếch kêu trong những giấc mơ, bạn nên tìm hiểu thêm về vấn đề tâm linh. Nếu những chú ếch đang bơi trong nước, điều này cho thấy bạn đang gặp phải một số rối loạn cảm xúc nhưng không đáng lo ngại vì bạn hoàn toàn có đủ khả năng để tự mình thoát ra khỏi chúng.

8. Diều hâu/chim ưng

Những loài chim săn mồi cừ khôi này chính là đại diện cho khát vọng về sự tự do và ý chí tự làm chủ. Nếu chú chim của bạn bay rất cao trong mơ, bạn đang cực kỳ tham vọng và cần trở nên can đảm hơn để có thể theo đuổi đến cùng mục tiêu của mình. Nhưng nếu chúng bị nhốt một cái lồng hoặc bị mắc kẹt, có vẻ như bạn không được phép thể hiện chính mình vào thời điểm này hoặc bạn đang bị bế tắc trong một mối quan hệ nào đó. Hãy sử dụng sức mạnh trí tuệ của bản thân để có được sự tự do mà bạn mong muốn trong cuộc sống.

9. Thằn lằn

Sự xuất hiện của loài bò sát này giống như một lời cảnh báo dành cho bạn. Hãy cẩn thận với những giao dịch có liên quan tới tiền bạc trong thời điểm hiện tại, ngay cả đối với những người trong gia đình hay bạn bè thân. Nếu chú thằn lằn đang chạy ra xa, bạn đang lo sợ về một số vấn đề trong cuộc sống của mình và điều bạn cần làm là bình tĩnh đánh giá lại tình hình. Nếu nó cắn bạn, đây lại là một dấu hiệu khả thi về một kế hoạch mới dành cho bạn trong thời gian sắp tới. Còn nếu chú thằn lằn đang bò trên cây, đây cũng là một dấu hiệu tốt, rằng kế hoạch bạn đang ấp ủ sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió.

10. Công

Trong giấc mơ, loài công đại diện cho sự tự tin và bản ngã của mỗi cá nhân. Sự xuất hiện của nó có thể là một thông điệp rằng bạn đang tự tin thái quá và nên hạ thấp sự tự tin ấy xuống một chút. Nếu chú công kêu lên trong giấc mơ của bạn, điều này cho thấy bạn đang cố gắng một cách quá sức và khó khăn để gây ấn tượng với mọi người. Còn nếu chú công đang múa và xòe trọn bộ đuôi rực rỡ của mình, bạn có thể lạc quan và hy vọng bởi rất có thể một lời mời hấp dẫn về một dự án mới đầy khả thi đang trên đường tới với bạn.

11. Rắn/trăn

Rắn (hoặc trăn) xuất hiện trong giấc mơ chính là biểu tượng của một yếu tố tâm linh nào đó. Việc mơ thấy loài động vật bò sát này chính là một lời nhắn nhủ dành cho bạn, rằng đã đến lúc đánh thức nguồn năng lượng vô thức ngủ quên bấy lâu nay trong con người mình, và hiện thực hóa những mong muốn của bản thân với lòng nhiệt thành nhất. Nhờ đó, bạn có thể tự mình hiểu thêm về tính cách của bản thân. Nếu chẳng may bị rắn cắn trong mơ, lời khuyên dành cho bạn là đừng nên quá tin tưởng người mới quen. Nếu bạn mơ thấy những món đồ làm bằng da rắn, điều này hơi kỳ quặc một chút, nhưng đó cũng là một dấu hiệu cho thấy bạn đang quá tự tin về bản thân, hoặc lại quá tự mãn so với khả năng thực tế của mình.

Khánh Linh