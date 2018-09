Yêu 8 năm bạn trai vẫn chưa muốn cưới

Khó hiểu người yêu nên băn khoăn việc kết hôn / Có nên kết hôn với người đàn ông lớn tuổi

Tuy thời gian quen nhau không phải là liên tục, chia tay rồi lại quen, bây giờ đang chia tay nhưng tôi biết trong lòng tôi lúc nào cũng chỉ có anh. Anh cũng nói như vậy với tôi.

Tôi nghĩ nếu một người đàn ông thật sự yêu thương mình thì sẽ muốn ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với tôi bất cứ lúc nào cần nhau, nhớ nhau. Nhưng anh thì không, qua năm tháng người chủ động gặp nhau là tôi, người quan tâm và lo lắng cho nhau nhất cũng là tôi. Lý do của anh đưa ra là hiện tại chưa ổn định về công việc và còn lo toan cho gia đình.

Đôi khi vì quá yêu anh tôi tạm chấp nhận nhưng thực sự sâu trong lòng tôi cảm thấy rất đau khổ. Tôi đã có công việc ổn định và vị trí trong xã hội. Tôi cũng có gánh vác gia đình lớn nhưng vẫn sẽ là bạn gái và thậm chí là người vợ tốt nếu anh biết trân trọng tôi.

Tôi mong anh thể hiện tình cảm để có thể chắc chắn hơn quyết định của mình. Nhưng thời gian cứ trôi, tôi sợ tuổi xuân qua đi và quyết định chờ đợi anh là sai. Xin cho tôi biết có nên đợi nữa không? (Thùy).

Ảnh minh họa: News.

Trả lời:

Chào bạn,

Đọc thư của bạn, tôi có cảm nhận rằng hình như trong 8 năm yêu nhau đã qua, bạn chưa thực sự hiểu rõ anh ấy. Bạn chỉ mới cảm giác có vẻ như anh ấy yêu bạn, nhưng trong thẳm sâu tim bạn vẫn còn có sự nghi ngờ rằng không biết anh ấy có yêu bạn hay không.

Có khi nào bạn bình tĩnh suy nghĩ thử xem trong 8 năm qua, anh ấy đã làm gì cho mục tiêu đặt ra hay chưa? Tại sao đã 8 năm rồi mà công việc anh ấy vẫn chưa ổn định? Do năng lực, cá tính hay vì lý do nào khác? Vấn đề lo lắng cho gia đình cũng thế, anh ấy nói rằng phải lo cho gia đình nhưng thực tế đã 8 năm qua, anh làm gì được? So với kế hoạch đặt ra, anh ấy đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm?

Bạn có nghĩ rằng trong suốt 8 năm qua vì quá yêu anh ấy nên bạn đã tự lừa dối mình là anh ấy cũng yêu bạn? Bạn có bao giờ đặt cho chính bạn câu hỏi bạn đang ở vị trí nào trong cuộc đời anh ấy không? Hãy đặt câu hỏi một cách nghiêm túc để thấy được vấn đề tại sao “người chủ động gặp nhau là tôi, người quan tâm và lo lắng cho nhau nhất cũng là tôi” như lời bạn viết trong thư. Chắc hẳn cũng đã có lúc bạn suy nghĩ về điều đó, nên bạn đắn đo giữa tiếp tục hay chấm dứt.

Bạn thân mến, khi yêu cả hai đều phải biết quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho nhau. Không thể chỉ có một phía, phía còn lại chỉ thụ hưởng vì lý do này nọ. Có vẻ như bạn đã chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm lý, tình cảm cho cuộc sống chung với chàng. Nhưng còn anh ấy hình như chưa thực sự có ý niệm gì vấn đề đó.

Thời gian 8 năm đủ để bạn hiểu được tình cảm của một người dành cho mình là như thế nào. Vấn đề ở chỗ bạn có dám đối điện với sự thực phũ phàng hay không? Không ai có thể giúp được bạn nếu chính bản thân bạn không dám chấp nhận thực tế.

Lời khuyên dành cho bạn lúc này: Hãy tỉnh táo nhìn lại toàn bộ quá trình tình cảm suốt 8 năm qua giữa bạn và anh ấy. Từ việc đánh giá đó, bạn sẽ nhận thức được tình cảm của anh ấy thực sự là thế nào. Sau đó hãy ngồi lại với nhau để bày tỏ những gì bạn đang nghĩ trong lòng, khi đó bạn sẽ có được câu trả lời từ phía anh. Bạn hãy can đảm chấp nhận sự thật dù tốt hay xấu để có được quyết định dứt khoát cho tình yêu của mình.

Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh