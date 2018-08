Thể lệ cuộc thi 'Viết nên điều kỳ diệu' / Độc giả tham dự cuộc thi 'Viết nên điều kỳ diệu'

Mọi người vẫn gọi bác với cái tên quen thuộc là Bác Đăng. Lũ trẻ xóm tôi thường hay vui đùa ở nhà bác bởi vì nhà bác có sân vườn rất rộng, trồng nhiều cây ăn trái đặc biệt là cây đào, cây ổi. Điều thú vị nữa là bác có chiếc xe lăn mà đứa con nít nào cũng muốn leo lên lái. Bác không những giận mà tỏ ra rất vui, bác nói: "Mặc kệ chúng nó, có chúng nó qua chơi cho vui nhà, vui cửa". Biết tính bác thích trẻ con nên nhà bác lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ.

Bác Đỗ Thiên Đăng ở làng Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bị bom nổ làm cụt hai chân.

Tôi ở gần nhà bác cũng thường xuyên qua nhà bác chơi nên biết được hoàn cảnh sống của bác. Bác là người không may mắn bị cụt cả hai chân do bom đạn Mỹ dội xuống trong chiến cuộc năm 1972 ở Quảng Trị. Tưởng như số phận đã cướp đi của bác trong năm đó, nhưng may thay bác vẫn còn sống và số phận đã mỉm cười với bác khi bên bác còn có một người vợ thủy chung, hết mực yêu thương chồng con. Hằng ngày chị lo lắng, giúp đỡ cho bác trong mọi công việc của cuộc sống. Chính điều đó như là nguồn động viên, an ủi và động lực để bác vượt qua số phận "tàn nhưng không phế".

Quả đúng như vậy, nhiều lúc tôi cảm thấy ở bác một nghị lực phi thường mà một người lành lặn có khi không làm được. Là một gia đình thuần phác làm nông nghiệp, cuộc sống còn vất vả khó khăn và ngôi nhà ba gian xây đã lâu rồi nhưng bác không thể nào đủ sức để tô nổi, xung quanh vẫn là tập lô, nền đất. Mỗi lần mùa mưa bão đến là không có chỗ nào là không bị dột nát. "Bác lo lắm chứ nhưng biết làm sao bây giờ, lực bất tòng tâm", có lần bác tâm sự với tôi như vậy.

Gia đình bác làm mấy sào ruộng, ngoài ra không có nghề gì khác. Tôi chứng kiến mỗi lần thu hoạch lúa bác ngồi trên xe lăn phơi rơm giữa tấp nập người qua lại, rồi đưa rơm cho người ta xây. Tất cả những việc đó bác làm một cách dẻo dai, nhịp nhàng như những người lành lặn khác mà không tỏ ra một chút tự ti, mặc cảm nào. Bác luôn nở nụ cười trên môi với cuộc đời. Có lần tôi còn chứng kiến bác đỗ bê tông đường đi từ nhà ra ngõ. Bác đập từng viên đá nhỏ rồi trộn hồ, lấy thước gạt như những người thợ nề và kết quả là có một con đường rất đẹp, sạch sẽ. Tôi cảm thấy bác quả là con người có tài.

Nhưng tôi khâm phục nhất ở bác bàn tay khéo léo trong việc đan lát. Đó cũng là thu nhập thêm cho gia đình bác tranh thủ lúc mùa màng nhàn hạ. Có thể ai đó nghĩ rằng làm nghề đan lát làm ra cái rổ, cái rá là bình thường. Nhưng đối với một người tàn tật như bác Đăng theo tôi là một nghị lực phi thường. Bạn thử tưởng tượng xem một người đàn ông khỏe mạnh, lành lặn chưa chắc đã đốn ngã và kéo cây tre xuống được, nhưng với bác Đăng bác đã làm được điều đó mà tôi đã chứng kiến.

Hàng ngày, bác lái xe lăn đi đốn tre và chở về nhà để làm ra những vật dụng như rổ, rá, vòng hoa, giỏ trái cây… Dưới bàn tay tài hoa của bác mọi vật trở nên rất đẹp. Khách hàng rất ưa chuộng, thậm chí nhiều đại lý đặt hàng cho bác. Qua nhiều lần trò chuyện tôi được biết giá một vật dụng như vậy cũng rất là thấp so với công sức của bác bỏ ra. Ví dụ như một cái vòng hoa bác bỏ cho đại lý giá chỉ có 7.000 đồng thôi. Mỗi ngày bác làm trung bình từ 5 đến 7 cái. Nhưng dù sao nó cũng giúp bác trang trải cuộc sống, phụ giúp thêm cho gia đình nuôi con cái ăn học.

Vừa qua Chính phủ Nhật Bản viện trợ thông qua Viện Humpty Dumpty thành lập chương trình "Sứ mệnh của nấm" để phát triển việc trồng nấm thành ngành nông nghiệp bền vững ở tỉnh Quảng Trị. Thông qua dự án này nhằm giúp tăng thu nhập cho các nạn nhân bom mìn tỉnh Quảng Trị. Bác Đăng cũng tham gia chương trình này và là thành viên tích cực của dự án.

Được sự quan tâm của Hội nông dân huyện Triệu Phong, Quảng Trị tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm, thông qua dự án Renew đầu tư cho gia đình bác trên 30 triệu đồng để xây dựng mô hình. Ban đầu bác trồng mộc nhĩ, nấm sò, nay chuyển sang trồng nấm linh chi với trên 5.000 bịch, sau 2 tháng chăm sóc, đến nay dàn nấm của nhà bác phát triển tốt, có khả năng cho thu nhập cao. Mô hình trồng nấm của bác Đỗ Thiên Đăng là một điển hình.

Bác Đỗ Thiên Đăng đang chăm sóc nấm.

Cuộc sống khó khăn vất vả đến như vậy, bản thân tàn tật nhưng không vì thế bác bi quan trước cuộc đời mà ngược lại. Bác hiện là thành viên Hội người khuyết tật huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị. Hằng năm ở hội tổ chức hội thi thể dục thể thao hay văn nghệ, bác đều tham gia nhiệt tình và giành được nhiều huy chương. Ngôi nhà của bác tuy bé nhỏ nhưng treo đầy huy chương các loại trong các hội thi giành cho người khuyết tật. Tôi cảm thấy ở bác quả là con người lạc quan, yêu đời.

Trong cuộc sống chúng ta bắt gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Bác Đăng là người trong số đó đã vượt lên chính mình, vượt lên số phận để đem lại niềm hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội. Tôi khâm phục bác không chỉ vì cái tài của bác mà còn vì đức độ của bác. Bác sống hiền hòa giản dị với bà con lối xóm nên được mọi người yêu mến nhất là lũ trẻ con xóm tôi vẫn gọi bác với cái tên thân thương "bác Đăng".



* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.

Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3.

Lê Thị Thu Thanh