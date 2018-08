Hôm 30/5, 8 học sinh Thừa Thiên - Huế rủ nhau tắm biển bị sóng cuốn ra xa. Hai em chết, 2 hôn mê, còn lại bị thương.

Ở Phú Yên những ngày qua liên tiếp nhiều trường hợp trẻ gặp nạn do tắm sông tắm suối. Em Võ Thị Thanh Nga, lớp 7 Trường THCS Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa cùng nhóm bạn tắm sông Đà Rằng, bị sụp hố sâu tử vong. Em Nguyễn Văn Vũ, học sinh lớp 4 trường Tiểu học An Cư số 2 đi bắt ốc tại đầm Ô Loan để phụ giúp gia đình. Trong lúc mò ốc, em sụp chân xuống chỗ nước sâu không thoát được.

* Ảnh trẻ em với sông nước miền Tây

* Clip trẻ nhảy cầu chơi sông

Trước đó không lâu, hai học sinh lớp 10 trường THPT Trần Bình Trọng (huyện Phú Hòa, Phú Yên) là Nguyễn Đình Tiến và Hồ Văn Hướng cùng nhóm bạn tắm suối. Cả hai không biết bơi, bị nước cuốn trôi.

Thiếu sân chơi nên nhiều trẻ em đồng bằng sông Cửu Long lấy trò nhảy cầu làm môn giải trí. Trong ảnh, trẻ em Sóc Trăng nhảy sông từ cây cầu vừa mới xây dựng. Ảnh: Thiên Phước

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Phú Yên, 5 tháng đầu năm, 13 trẻ em và tuổi vị thành niên tử vong do đuối nước. Lý do, mùa hè nóng nực, trẻ hiếu động thích chơi đùa ở môi trường nước trong khi phần lớn các em thiếu kỹ năng bơi. Không ít gia đình bất cẩn, để trẻ chơi tự do, thiếu sự quản lý, theo dõi.

Ngoài ra, Sở cho rằng, còn có nguyên nhân từ môi trường sống không an toàn, nhiều nhà gần ao hồ, sông, suối nhưng không có rào che chắn, các giếng khơi, bể nước không có nắp đậy. Thiếu sân chơi cho trẻ em, nhất là trẻ em nông thôn.

Bà Phạm Thị Tương Lai, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Phú Yên nói: Phần lớn học sinh chết đuối vào mùa hè và đều chưa được dạy bơi. Trước đây bình quân mỗi năm khoảng 30 học sinh của tỉnh tử vong vì tai nạn từ nước. 5 tháng đầu năm nay, con số này đã gần một nửa thường kỳ. "Tình hình rất đáng báo động", bà Lai nói.

Theo ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục bảo vệ chăm sóc trẻ em Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, có 4 giải pháp cần tập trung để phòng chống đuối nước ở trẻ. Một là tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh đuối nước. Thay đổi, cải tạo môi trường sống trong gia đình, trường học và cộng đồng, xây dựng mô hình gia đình an toàn, cộng đồng an toàn. Đồng thời cần thực hiện các quy định, chính sách về an toàn và phòng tránh đuối nước; Phát triển kỹ năng sơ cấp cứu và dạy bơi cho trẻ em.

Trong đó, ông Hữu cho rằng giải pháp quan trọng là trang bị kỹ năng bơi cho trẻ em, khẩn trương khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất để đưa quy trình dạy bơi, học bơi cho trẻ em vào trường phổ thông.

Thiên Lý - Thiên Phước